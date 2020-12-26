Жена показала предсмертное послание умершего от COVID-19 мужа

Жительница американского штата Техас получила по электронной почте предсмертное письмо от мужа, умершего от осложнений COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

45-летний адвокат Билли Лоредо (Billy Loredo) заразился коронавирусом 16 ноября. Родственники подозревают, что это произошло на работе. Ко дню благодарения, 25 ноября, у мужчины появились проблемы с дыханием, и его доставили в ближайшую больницу.

По словам его жены Сони Кипурос (Sonya Kypuros), прожившей с ним в браке 21 год, он две недели боролся с болезнью и старался обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких. Однако несмотря на отсутствие у Лоредо других заболеваний, его состояние продолжало ухудшаться.

До того как врачи решили провести пациенту интубацию трахеи, он написал жене прощальное письмо. "Я хочу, чтобы ты знала, что я ежедневно и изо всех сил борюсь за свою жизнь. Я делаю это для того, чтобы снова увидеть тебя. Ты самый важный человек в моей жизни, и я скучаю по тебе каждый день", - признался американец. Он также отметил, что не всегда был идеальным мужем, но всегда старался им стать.

"А вот ты для меня всегда была идеальной, даже когда я говорил, что это не так и злился на тебя. В 99 процентах случаев ты оказывалась права, и мне это нравилось, - подчеркнул он. - Если я не выкарабкаюсь, я хочу, чтобы ты знала, что я прожил с тобой прекрасную, счастливую жизнь, и никогда бы не променял это на все богатства мира". Лоредо попросил жену продолжать жить счастливо после его смерти и ни о чем не жалеть.

"Я люблю тебя и очень по тебе скучаю. Я буду и дальше бороться. С любовью, Билли", - закончил он послание. Лоредо умер 13 декабря в 12:00 по местному времени от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее жительница американского города Данбери, штат Коннектикут, поделилась предсмертным посланием мужа, умершего от коронавирусной инфекции нового типа. Несколько строк мужчина посвятил своим детям. Он назвал сына своим лучшим другом, а дочь - принцессой, подчеркнув, что она обязательно получит от жизни все, чего захочет.