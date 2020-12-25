За сутки в Грузии коронавирусом заразился 1881 человек

За последние сутки в Грузии выявлен 1881 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 37 человек. 

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 218 724, число умерших выросло до 2 313. 

От коронавируса вылечились 196 220 человек.