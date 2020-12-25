https://news.day.az/world/1301483.html За сутки в Грузии коронавирусом заразился 1881 человек
За сутки в Грузии коронавирусом заразился 1881 человек
За последние сутки в Грузии выявлен 1881 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 37 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 218 724, число умерших выросло до 2 313.
От коронавируса вылечились 196 220 человек.
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