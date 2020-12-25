Латинская Америка начинает вакцинацию

В Латинской Америке начинается массовая вакцинация. Бразилия находится на втором месте в мире по числу умерших от Covid-19 и на третьем - по числу подтверждённых случаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в стране уже две недели продолжается производство китайской вакцины "Коронавак".

При этом в Российском фонде прямых инвестиций не исключают, что в Бразилии может начаться изготовление и вакцины "Спутник V" - как и в Аргентине, которая накануне стала второй страной мира (после Беларуси), одобрившей использование российского препарата. В четверг первая партия была доставлена в Буэнос-Айрес. Общий объём поставок достигнет десяти миллионов доз.

В Мексике и Чили в качестве "главной" вакцины выбрали продукт Pfizer-BioNTech. Мексиканская медсестра Мария Ирена Рамирес стала в четверг первым человеком в Латинской Америке, получившим прививку испытанным препаратом.