Санта-Клаус призвал всех соблюдать меры безопасности

Санта-Клаус отправился из финской Лапландии в свое ежегодное рождественское путешествие. Перед началом пути он пожелал всем здоровья и попросил соблюдать меры безопасности, рекомендованные для борьбы с распространением коронавируса. Чтобыуспеть поздравить каждого, у Йоулупукки (так в Финляндии называют Санта-Клауса) есть волшебный ключ, с помощью которого он замедляет ход времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этом году рождественская деревня в Рованиеми за Полярным кругом пустует из-за пандемии.

"Всем нам пришлось пережить необычные и трудные времена. Будем надеяться, что рождественские праздники принесут нам небольшую передышку, несмотря на то, что сложный период продолжается. Но сейчас настал момент расслабиться и провести рождество с близкими", - сказал финский Дед Мороз.

Санта-Клаус также сообщил, что согласно заверениям, полученным по дипломатическим каналам от представителей всего мира, санитарные ограничения не распространяются на летающих оленей, и того, кто управляет санями, полными подарков.

А МИД Финляндии заявил, что сам Санта-Клаус, миссис Клаус, олени и эльфы придерживались всех рекомендаций по безопасности.