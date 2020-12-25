В России за сутки коронавирусом заразились 29 018 человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 29 018 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 2 992 706.

Сообщается, что за последние сутки от коронавируса умерли 563 человека. Число умерших от коронавируса достигло 53 659.

Отметим, Россия по количеству случаев заражения коронавирусом находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.