https://news.day.az/world/1301581.html В Иране за сутки от коронавируса умерли 132 человека
В Иране за сутки от коронавируса умерли 132 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 132 человека.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 54 440.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразилcя 6 021 человек. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 189 203.
5 345 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 933 736 человек.
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