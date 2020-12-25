В Иране за сутки от коронавируса умерли 132 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 132 человека.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 54 440.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразилcя 6 021 человек. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 189 203.

5 345 человек находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 933 736 человек.