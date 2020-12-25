Знаменитое ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн

В США продали принадлежавшее певцу Майклу Джексону ранчо Neverland, сообщает ВВС.

Ранчо в Калифорнии приобрел бывший друг Джексона и миллиардер Рон Баркл, заплатив 22 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сам Джексон покупал ранчо за 19,5 миллиона долларов и назвал его Neverland.

При этом в 2015 году стоимость ранчо оценивали в 100 млн долларов.

Майкл Джексон умер в июне 2009 году в своем доме в Лос-Анджелесе из-за остановки сердца, которая произошла от передозировки мощного обезболивающего препарата пропофола.