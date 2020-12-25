https://news.day.az/world/1301638.html Знаменитое ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн
Знаменитое ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн
В США продали принадлежавшее певцу Майклу Джексону ранчо Neverland, сообщает ВВС.
Ранчо в Калифорнии приобрел бывший друг Джексона и миллиардер Рон Баркл, заплатив 22 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сам Джексон покупал ранчо за 19,5 миллиона долларов и назвал его Neverland.
При этом в 2015 году стоимость ранчо оценивали в 100 млн долларов.
Майкл Джексон умер в июне 2009 году в своем доме в Лос-Анджелесе из-за остановки сердца, которая произошла от передозировки мощного обезболивающего препарата пропофола.
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