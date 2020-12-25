Во Внуково самолет выкатился за ВПП

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео из московского аэропорта Внуково, снятое спустя несколько минут после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП после посадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на борту лайнера компании "Якутия" находились 109 человек, никто из них не пострадал.

"Пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно покинули борт воздушного судна. Идет выгрузка багажа, после чего воздушное судно будет отбуксировано на рулежную дорожку и далее на назначенное место стоянки. Помощь спасательных служб не потребовалась", - заявили во Внуково.