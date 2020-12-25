В Египте на Синае произошел взрыв газопровода

В Египте на Синайском полуострове взорвался газопровод, жертв нет. Об этом сообщает в пятницу, 25 декабря, Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в городе Эль-Ариш. По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Точная причина взрыва пока не установлена. Ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.