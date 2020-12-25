В Израиле вводят тотальный карантин

Правительство Израиля в ходе телефонного голосования в пятницу утвердило введение на две недели с 18:00 27 декабря уже третьего с начала 2020 года тотального карантина для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство утвердило сегодня (в пятницу) в ходе телефонного голосования следующие правила, которые будут действовать 14 дней с 17:00 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года: вводится запрет на удаление от места жительства более чем на 1 тыс. метров, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом, передвижения на разрешенную работу, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы", - говорится в сообщении Минздрава.

Штраф за нарушение составит 500 шекелей "Запрещено покидать место жительства с целью нахождения по месту жительства другого лица; должны быть закрыты все торговые точки и общественные места, за исключением магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены", - уточняется в сообщении.

"Будут закрыты пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи. Предложение разрешить ресторанам торговать навынос было отклонено", - добавили в пресс-службе.

В Минздраве сообщили, что будут прекращены занятия в классах с пятого по десятый, но детские сады и школы с первого по четвертый и с одиннадцатого по двенадцатый классы продолжат работать.

Запрещены также "активность на открытых площадках", "экскурсии, походы и поездки", а с 28 декабря будет прекращено действие "режима зеленых островов" в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря, благодаря которому гостиницы там были открыты для внутреннего туризма несколько недель назад. Кроме того, компании, не предоставляющие услуги и товары первой необходимости, но которым разрешено работать во время карантина, должны допускать на рабочие места не более 50% сотрудников в случае, если их штат больше 10 человек, но таким образом, чтобы в помещении находилось единовременно не более 10 сотрудников, добавили в пресс-службе.