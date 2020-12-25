В Армении состоится акция протеста против Католикоса Гарегина II

Генеральная прокуратура Армении призвала инициаторов и потенциальных участников акции протеста, которая может быть проведена в воскресенье в Эчмиадзине, от провокационных заявлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в соцсетях циркулируют сообщения о том, что 27 декабря в Эчмиадзине будет организована акция протеста, направленная против Католикоса всех армян Гарегина II.

Как сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook, в отдельных случаях использовались оскорбительные высказывания, выражалась ненависть, были фразы, содержащие в себе существенные риски возможного насилия в ходе акций.

Отметим, что Гарегин II ранее обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом подать в отставку.