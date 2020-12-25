Турция получит от BioNTech 4,5 млн доз вакцин от коронавируса

4,5 млн доз вакцин от коронавируса нового типа получит Турция по соглашению с BioNTech до конца марта 2021 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Соглашение было подписано этой ночью, оно предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин, которые доставят в Турцию, как ожидается, либо до конца года, либо в начале января. Однако к концу марта в нашу страну будет доставлено 4,5 млн доз вакцин", - написал глава Минздрава на своей странице в Twitter.

Ранее турецкий министр заявил, что в воскресенье ожидается поставка первой партии китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech.