Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО
Парламент Грузии в пятницу единогласно поддержал проект резолюции о стремлении республики вступить в Евросоюз и НАТО.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.
"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - говорится в тексте резолюции.
Безальтернативным приоритетом Грузии во внешней политике также является полноправное членство в ЕС. Кроме того, в резолюции отмечается, что республика выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов.
В октябре исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что республика в 2024 году подаст заявку на полноправное членство в ЕС. Это стало главным предвыборным обещанием властей.
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