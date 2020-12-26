В Канаде вводят жесткие ограничения из-за пандемии

Жесткие ограничительные меры из-за продолжающейся пандемии с полуночи 26 декабря (09:00 GMT+4) вводятся на территории самой густонаселенной (14,5 млн жителей) провинции Онтарио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили власти региона, это связано с ростом числа заразившихся новым коронавирусом. При этом в южной части провинции, где расположены такие города, как Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной - 14 дней.

Характер ограничений

Рестрикции предусматривают закрытие для покупателей всех торговых точек, которые не торгуют товарами первой необходимости, торговых центров, уличных рынков, спортзалов и спортивных секций, кафе и ресторанов, горнолыжных склонов, казино, детских зимних лагерей. Людям запрещено ходить друг к другу в гости. Зимние школьные каникулы, которые в Онтарио начались 21 декабря, будут продлены для учеников младших классов до 11 января, а для старшеклассников - до 25 января. Населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

При этом, в отличие от весеннего локдауна, власти не стали закрывать детские площадки, парки, катки, строительные площадки, станции технического обслуживания автомобилей, ветеринарные клиники. Кроме того, свадьбы, похороны и религиозные службы могут посещать не более 10 человек.

В Онтарио уже более 10 дней фиксируется свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом ежесуточно, при этом большая их часть приходится на Торонто и окружающие его города, а в Оттаве в последние дни фиксируется от 13 до 62 случаев заражения.

Оттава против локдауна

Мэр Оттавы Джим Уотсон сразу же раскритиковал решение властей провинции Онтарио о введении с 26 декабря жестких ограничений из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. "Несмотря на то что у нас самые низкие показатели [по ежесуточному числу заразившихся] среди всех крупных городов Канады, мы должны уйти на 28-дневный локдаун, который окажет разрушительное влияние на нашу экономику, - заявил он. - Мы принципиально не согласны. Я не думаю, что мы должны быть наказаны за то, что происходит [в Большом Торонто]".

Градоначальник также заявил, что будет настаивать на том, чтобы власти Онтарио оставили в Оттаве текущий режим ограничений, который не предусматривает закрытие магазинов и других частных предприятий, или снизили число дней рестрикций с 28 до 14. После такого демарша в правительстве провинции пообещали, что могут пересмотреть решение по столице Канады, если через 14 дней после введения локдауна цифры ежесуточного заражения будут оставаться на низком уровне.

Уотсона поддержали и местные жители. "Это не имеет никакого смысла. Мы следуем всем указаниям Минздрава, поэтому у Оттавы самые низкие цифры заражения среди всех мегаполисов. Это просто немыслимо, что мы опять будем сидеть в локдауне 28 дней", - заявил корреспонденту ТАСС один из столичных пенсионеров. "Очень странное решение. В Оттаве хорошая эпидемиологическая ситуация, в больницах почти нет заразившихся коронавирусом, и медучреждения не испытывают никаких перегрузок", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший врач скорой помощи.

Ситуация в Канаде

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. С начала сентября наблюдается резкое увеличение количества инфицированных. Резкий рост числа заболевших наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Саскачеван и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения. С начала пандемии в Канаде заразились 535 тыс. человек, 14,7 тыс. из них умерли, 444 тыс. выздоровели.

13 декабря в Канаду начала поступать вакцина от коронавируса производства американской компании Pfizer, а с 14 декабря в стране началась вакцинация населения. 24 декабря премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил, что в Канаду начали доставлять вакцину американской компании Moderna.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз вакцин.