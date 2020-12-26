https://news.day.az/world/1301764.html В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 32 725, умерли 570 человек.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у 39 036 человек, скончались 574 человека.
С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны.
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