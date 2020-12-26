В России в детском саду произошло массовое отравление

В городе Пучеж Ивановской области 16 воспитанников детского сада госпитализированы с признаками отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Всего за медицинской помощью обратились 43 воспитанника детсада, из них 16 были доставлены в больницу, указано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В детском саду изъяты образцы продуктов питания для экспертизы, ведется расследование.