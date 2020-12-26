Количество случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 80 209 560 человек. Такие данные в субботу утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 19 210 166, в Индии - 10 169 818, в Бразилии - 7 448 560 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 757 703, выздоровели - 56 473 802 человека.