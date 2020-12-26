В США у пациента выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

Острую аллергическую реакцию выявили у врача в американском Бостоне (штат Массачусетс) после получения им вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer, созданной компанией Moderna ("Модерна"). Об этом информирует газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что медик вакцинировался в минувший четверг, 24 декабря. Спустя всего несколько минут у него появилась острая аллергическая реакция, ему ввели противоаллергический препарат. Пациента отправили в отделение экстренной помощи, где его обследовали и спустя какое-то время выписали. По данным газеты, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

В компании Moderna заявили, что намерены изучить данный инцидент, но при этом не стали комментировать произошедшее. Как сообщает NYT, это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины данной компании.