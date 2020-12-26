Британия испытывает предотвращающий заражение COVID-19 препарат

Британские ученые занимаются разработкой нового препарата, который, согласно ожиданиям, сможет предотвращать заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, разработкой такого препарата занимаются специалисты медучреждений Университетского колледжа Лондона и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Будущий препарат будет состоять из антител и, как предполагается, будет обеспечивать мгновенное формирование иммунитета к COVID-19.

Руководитель исследования доктор Кэтрин Хулихан отметила, что в случае успешного итога работы ученых препарат "стал бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса".

Газета уточняет, что при условии одобрения лекарства, оно сможет стать доступным уже в марте - апреле 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80 млн заболевших, почти 56,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли.