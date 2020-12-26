Франция заявила о первом случае заражения новым штаммом коронавируса

Санитарное агентство Франции заявило о выявлении первого в стране случая заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что случай заражения был установлен в городе Тур.

Согласно представленным данным, штамм был выявлен у мужчины, который находился на самоизоляции дома. Специалисты уточнили, что у гражданина, который ранее проживал в Британии, не наблюдалось симптомов коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.