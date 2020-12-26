За сутки в Грузии коронавирусом заразился 1784 человека

За последние сутки в Грузии выявлен 1784 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 39 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 220 508, число умерших выросло до 2 352.