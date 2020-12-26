https://news.day.az/world/1301799.html За сутки в Грузии коронавирусом заразился 1784 человека
За сутки в Грузии коронавирусом заразился 1784 человека
За последние сутки в Грузии выявлен 1784 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 39 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 220 508, число умерших выросло до 2 352.
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