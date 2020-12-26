Цена биткоина снова побила исторический максимум: его стоимость впервые превысила 25 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coindesk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На 6:37 по московскому времени криптовалюта подорожала в моменте на 6,1 процента, подскочив до 25,005 тысячи долларов. В 6:44 биткоин торговался на отметке 24,937 тысячи долларов.

В прошлый раз цена биткоина побила исторический максимум 20 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 24 тысячи долларов. 17 декабря криптовалюта преодолела отметку в 22 тысячи долларов.16 декабря цена биткоина впервые в истории превысила отметку в 20 тысяч долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин. В Morgan Stanley не исключают, что в скором времен биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной валюты.