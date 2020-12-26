В Ереване силовику сломали ногу во время протестов

Полицейский получил серьезную травму ноги на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ролике мужчина с погонами на плечах лежит на земле и кричит от боли. Другие правоохранители и участники демонстрации пытаются поднять его, но пострадавший не может опереться на поврежденную ногу и падает на спину.