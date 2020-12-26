https://news.day.az/world/1301808.html В Ереване силовику сломали ногу во время протестов - ВИДЕО
В Ереване силовику сломали ногу во время протестов - ВИДЕО
Полицейский получил серьезную травму ноги на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ролике мужчина с погонами на плечах лежит на земле и кричит от боли. Другие правоохранители и участники демонстрации пытаются поднять его, но пострадавший не может опереться на поврежденную ногу и падает на спину.
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