https://news.day.az/world/1301834.html Более 350 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
Более 350 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
По меньшей мере 357 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды в субботу, 26 декабря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 281 населенный пункт в Полтавской области, 46 - в Сумской области, 15 - в Донецкой, 13 - в Днепропетровской, 2 - в Черновицкой.
По данным ведомства, проблемы появились из-за снега и порывов ветра. В настоящее время на месте работают ремонтные службы.
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