Более 350 населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

По меньшей мере 357 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды в субботу, 26 декабря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 281 населенный пункт в Полтавской области, 46 - в Сумской области, 15 - в Донецкой, 13 - в Днепропетровской, 2 - в Черновицкой.

По данным ведомства, проблемы появились из-за снега и порывов ветра. В настоящее время на месте работают ремонтные службы.