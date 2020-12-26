Врач предупредил об опасности южноафриканского штамма коронавируса

Профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, предупредил об опасности южноафриканского штамма коронавирусной инфекции. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что появившиеся мутации могут делать SARS-CoV-2 более заразным, а также влиять на способность антител нейтрализовать вирус.

По его словам, так можно легче заразиться повторно, а также вакцины будут уже не столько действенными.

Хорби также добавил, что о таком исходе событий свидетельствуют структурные данные, которые в дальнейшем следует проверить в рамках лабораторных испытаний.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.