Автомобили скользят по дорогам в Турции из-за гололеда

Как минимум семь автомобилей пострадали на скользкой дороге в Анкаре 24 декабря, сообщает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, заметное похолодание, которое прошло по всей территории Турции, стало полной неожиданностью для местных автолюбителей.

В сети появились кадры из Анкары, на которых запечатлены беспомощные попытки водителей преодолеть в гололед один из спусков турецкой столицы. К счастью, пострадавших в результате череды ДТП нет, а вот некоторым автомобилям досталось как следует.