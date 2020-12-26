https://news.day.az/world/1301846.html Автомобили скользят по дорогам в Турции из-за гололеда - ВИДЕО
Автомобили скользят по дорогам в Турции из-за гололеда - ВИДЕО
Как минимум семь автомобилей пострадали на скользкой дороге в Анкаре 24 декабря, сообщает Reuters.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, заметное похолодание, которое прошло по всей территории Турции, стало полной неожиданностью для местных автолюбителей.
В сети появились кадры из Анкары, на которых запечатлены беспомощные попытки водителей преодолеть в гололед один из спусков турецкой столицы. К счастью, пострадавших в результате череды ДТП нет, а вот некоторым автомобилям досталось как следует.
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