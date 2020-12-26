Британцев возмутило фейк-видео с Елизаветой II

Брошь-ракушка, портрет супруга-принца на столе. Елизавета Вторая поздравляет Соединенное Королевство с Рождеством по телевидению уже почти 70 лет. Однако в этом году, через полчаса после королевского эфира, британский Четвертый канал выпустил альтернативную версию обращения - компьютерную анимацию королевы, которую с трудом можно отличить от оригинала. Не совпадают некоторые детали, среди прочего другая брошь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в роли подставного монарха - пародист Дебора Стивенсон. Лицо главы государства ей создали с помощью технологии синтеза изображений DeepFake. Настоящая Елизавета Вторая благодарила жителей королевства за упорство духа в ответ на вызовы пандемии, фальшивая пыталась в этом контексте шутить над премьер-министром.

"2020 год также был годом героев, таких как наши отважные сотрудники национальной службы здравоохранения, многие из которых были вынуждены пойти на невероятный риск. Например, лечить Бориса Джонсона, зная, что в любой момент они тоже могут забеременеть", - шутит фальшивая королева.

Видимо, намекали на любовные похождения премьера. Еще фейковая Елизавета Вторая пожаловалась на внука Гарри и его жену Меган, которые покинули королевство в самый неподходящий момент.

Судя по реакции в соцсетях, такой юмор и вообще такая затея многим категорически не понравились.

"Никогда не был фанатом королевской семьи, но то, что они делают - это нечто отвратительное и дьявольское. Они нападают на королеву не за ее дела, а за то, что она - глава государства, которое они презирают", - заявил Крис Барнетт.

Но больше всего подданых королевства возмутил финал обращения, авторы которого попытались следовать последним трендам ТикТока.

На Четвертом канале уверяют: при помощи скандального видео они просто хотели предупредить всех о том, что в цифровую эпоху обмануть очень легко. Поддельные новости поджидают нас на каждом шагу, и больше никто не может доверять даже собственным глазам.