Тысячи свиней заполнили улицы городов Пуэрто-Рико

Тысячи вьетнамских вислобрюхих свиней заполнили улицы городов Пуэрто-Рико. Мамаши с поросятами спокойно разгуливают по кварталам, опрокидывают и роются в мусорных баках, а также добывают корм в садах и на фермах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, местных жителей пугает их непреодолимая любовь к еде и то, с какой скоростью эти милые хрюшки размножаются.

"Их привезли около тысячи, но поскольку они воспроизводят потомство каждые три месяца, проблема усугубляется. Самки уже в шесть месяцев готовы к размножению, и если у одной свиньи родились 16 самок, то можно представить, сколько их будет через шесть месяцев", - говорит член районного совета.

Местные ученые, учитывая интеллект этих животных, их привычки и поведение придумали новый способ их отлова. Они изобрели специальные ловушки. После того, как свиньи в них попадают, их доставляют в закрытые ветеринарные центры, и там проводят эвтаназию.

"У нас нет возможности контролировать рождаемость свиней. Они живые существа. Не хотелось бы их обижать, но ущерб, который они причиняют, слишком велик. Их невозможно контролировать, как собак, которых можно стерилизовать и держать в определенном месте", - говорит местный житель.

По словам официальных лиц, проект по искоренению вьетнамских свиней может занять до двух лет. Однако он вызвал острую критику со стороны защитников прав животных.