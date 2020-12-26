Рождество в Европе: карантин и вакцинация

Празднование Рождества в испанских домах престарелых прошло в условиях новых ограничительных мер, вызванных пандемией. Постояльцы были вынуждены отмечать праздник в стенах заведения, так как им было запрещено входить в непосредственный контакт со своими родственниками. Последние могли пообщаться со своими родителями, бабушками и дедушками только через стеклянный барьер или забор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, первые грузовики с вакциной от коронавируса прибыли в Грецию. В страну доставлены 9,750 доз. Вакцинация начнется в пяти афинских клиниках в это воскресенье. Столько же доз вакцины Pfizer-BioNTech получила в пятницу и Италия.

Между тем,новый штамм коронавируса, ранее зафиксированный на территории Великобритании, был обнаружен во французском городе Туре. По данным министерства здравоохранения Франции, его носитель, прибыл из Англии, где он постоянно проживает, 19 декабря. Болезнь у него протекает бессимптомно. Новый штамм считается более заразным, но менее болезнетворным.