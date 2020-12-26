https://news.day.az/world/1301893.html В Иране за сутки от коронавируса умерли 134 человека
В Иране за сутки от коронавируса умерли 134 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 134 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от этого коронавируса в Иране возросло до 54 574.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 5 760 человек. Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 194 963.
5 273 человека находятся в тяжелом состоянии. Вылечились 942 548 человек.
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