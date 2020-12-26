В Узбекистане произошло землетрясение

Сегодня, 26 декабря в 15:28 по Ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на uzreport.news.

Координаты: 40,19 градуса северной широты; 71,66 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,2. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 238 км в юго-восточном направлении.

По информации Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: в Гулистане, Джизаке, и Самарканде - 2 балла, в Ташкенте - 3 балла, в Намангане, Андижане и Фергане - 4 балла.