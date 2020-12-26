https://news.day.az/world/1301909.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В районе Сивридже турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, землетрясение произошло в 14.09 по местному времени на глубине 11,5 км.
Отметим, что сегодня в 12.31 по местному времени в районе Чатак провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 3,8.
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