В Турции произошло землетрясение

В районе Сивридже турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, землетрясение произошло в 14.09 по местному времени на глубине 11,5 км.

Отметим, что сегодня в 12.31 по местному времени в районе Чатак провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 3,8.