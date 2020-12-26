Япония закрывает границы на месяц

Япония закрывает на месяц границы для всех въезжающих, сообщило агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меры будут действовать с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

В Японии коронавирусом заразились 218 385, выздоровели 180 032, погибли 3 052 человека.