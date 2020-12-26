https://news.day.az/world/1301918.html Япония закрывает границы на месяц
Япония закрывает границы на месяц
Япония закрывает на месяц границы для всех въезжающих, сообщило агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Меры будут действовать с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.
В Японии коронавирусом заразились 218 385, выздоровели 180 032, погибли 3 052 человека.
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