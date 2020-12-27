Самый большой айсберг в мире тает на 2,5 сантиметра в день

Исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) заметили, что самый большой айсберг в мире теряет по 2,5 сантиметра в день. Ранее он раскололся на две части.

Последние спутниковые снимки исследователей показали, что айсберг А-68А разбился на несколько частей, два больших фрагмента льда оторвались от основной части и уплыли в открытый океан. Однако ученые, используя эти данные, проследили не только путь айсберга, но и его форму и массу, передает Day.Az со ссылкой на Хайтек.

Исследователи объясняют этот процесс тем, что киль айсберга касается морского дна, а массированный выброс пресной воды также влияет на его форму. Более точные данные об объекте сказать сложно. То, насколько близко будет проходить айсберг, зависит от глубины его киля.

Однако группа впервые составила карту начальной толщины айсбергов на основе измерений, зафиксированных радиолокационным высотометром спутника CryoSat ЕКА. Эта подробная карта показывает, что A-68 изначально был толщиной в среднем 232 и 285 метра в самой толстой точке. Судя по тому, что айсберг уменьшился спустя время, он в среднем терял 2,5 сантиметра в день.