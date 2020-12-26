Власти Дании решились наложить запрет на разведение норок до 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, для наложения такого запрета правительством королевства в срочном порядке была подготовлена правовая основа.

Решение о запрете было принято в связи с обнаружением в начале этого года нового штамма коронавируса COVID-19 в норковых фермах Дании. Впоследствии правительство постановило уничтожить несколько миллионов норок, несмотря на отсутствие части правовой основы, позволяющей властям принять решение об этом.

Законопроект о запрете на разведение норок был быстро подготовлен и представлен на рассмотрение в парламент страны, который большинством голосов принял его на фоне большого оппозиционного давления.

Решение властей запретить разведение норок до 2022 года заставило фермеров, занимающихся норковым бизнесом, опасаться за своё будущее. Официальные лица Дании, в свою очередь, опасаются, что мутировавший вид коронавируса может вызвать долгосрочные проблемы с эффективностью создаваемых вакцин.