https://news.day.az/world/1301928.html Убирают снег огнеметом - видео последствий рождественского шторма в США
Убирают снег огнеметом - видео последствий рождественского шторма в США
Жители США разными способами борются с последствиями шторма, который обрушился на Восточное побережье на Рождество, 25 декабря. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, кто-то даже решил расчищать снег у своего дома огнеметом.
Во время шторма побережье накрыли метели и ураганный ветер. По данным местных СМИ, сотни тысяч домов остались без электричества, также были отменены сотни рейсов. Жители Штатов, не привыкшие к такому количеству снега зимой, активно выкладывают фотографии и видеоролики в Сети.
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