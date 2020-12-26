Убирают снег огнеметом - видео последствий рождественского шторма в США

Жители США разными способами борются с последствиями шторма, который обрушился на Восточное побережье на Рождество, 25 декабря. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, кто-то даже решил расчищать снег у своего дома огнеметом.

Во время шторма побережье накрыли метели и ураганный ветер. По данным местных СМИ, сотни тысяч домов остались без электричества, также были отменены сотни рейсов. Жители Штатов, не привыкшие к такому количеству снега зимой, активно выкладывают фотографии и видеоролики в Сети.