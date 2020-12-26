https://news.day.az/world/1301946.html Трагедия в Иране - 8 человек погибли из-за сильного снегопада - ВИДЕО
Трагедия в Иране - 8 человек погибли из-за сильного снегопада - ВИДЕО
По меньшей мере восемь альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести из-за сильного снегопада и метели в горах к северу от Тегерана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу государственное телевидение.
Несколько альпинистов остаются пропавшими без вести с пятницы - тогда было сообщено о двух смертях.
По информации местных новостных агентств, число пропавших без вести может достигать 16 человек. Поисково-спасательные работы были приостановлены и возобновятся в воскресенье.
Тегеран расположен у подножия горного хребта Альборз, где есть несколько горнолыжных курортов. Сильный снегопад и ветры в нескольких частях страны перекрыли многие дороги.
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