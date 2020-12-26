Трагедия в Иране

По меньшей мере восемь альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести из-за сильного снегопада и метели в горах к северу от Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в субботу государственное телевидение.

Несколько альпинистов остаются пропавшими без вести с пятницы - тогда было сообщено о двух смертях.

По информации местных новостных агентств, число пропавших без вести может достигать 16 человек. Поисково-спасательные работы были приостановлены и возобновятся в воскресенье.

Тегеран расположен у подножия горного хребта Альборз, где есть несколько горнолыжных курортов. Сильный снегопад и ветры в нескольких частях страны перекрыли многие дороги.