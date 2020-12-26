В Грузии выясняют, есть ли в стране новый штамм COVID-19

В лаборатории было обнаружено что-то непохожее на то, что встречалось раньше. Наверное, на днях мы уже узнаем, является ли это новым штаммом COVID-19, заявила грузинский инфекционист Майя Залдастанишвили, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.

"Если подтвердится, что это новый штамм, то следует ожидать, что вирус будет распространяться быстрее, чем раньше. Пока не установлено, с каким вирусом мы имеем дело. Как известно, сам коронавирус также до конца не изучен, не расшифрован, и ничего не могу сказать, каким является новый. Единственное что известно, к сожалению, это то, что он распространяется намного быстрее, чем коронавирус, с которым мы сталкивались до сих пор. Сейчас весь мир с надеждой смотрит на вакцину, но мы даже не знаем, эффективна ли она в отношении нового коронавируса", - пояснила Майя Залдастанишвили.