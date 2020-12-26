https://news.day.az/world/1301950.html Иран обвинил США в создании препятствий для закупки вакцин от COVID-19
Иран обвинил США в создании препятствий для закупки вакцин от COVID-19
Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал США за создание препятствий Тегерану в покупке вакцин против коронавируса COVID-19.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в субботу агентство ИРНА.
"США создают проблемы для нас в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, а также других товаров, которые мы бы хотели покупать за границей", - заявил он.
Рухани также добавил, что "американцы запугали Всемирную организацию здравоохранения".
"Как вам можно доверять? Вы славитесь воровством", - отметил он.
Рухани подчеркнул, что Иран стремится создать собственную вакцину против коронавируса, но также хотел бы покупать и иностранные вакцины.
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