Иран обвинил США в создании препятствий для закупки вакцин от COVID-19

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал США за создание препятствий Тегерану в покупке вакцин против коронавируса COVID-19.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в субботу агентство ИРНА.

"США создают проблемы для нас в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, а также других товаров, которые мы бы хотели покупать за границей", - заявил он.

Рухани также добавил, что "американцы запугали Всемирную организацию здравоохранения".

"Как вам можно доверять? Вы славитесь воровством", - отметил он.

Рухани подчеркнул, что Иран стремится создать собственную вакцину против коронавируса, но также хотел бы покупать и иностранные вакцины.