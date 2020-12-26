Более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 млн.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056, умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454 заразившихся. Наибольшее число заражений - 18 771 885 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 330 345 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 169 118 выявленными случаями и 147 343 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов.