В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 78,6 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 401 тыс.

Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 7,3 тыс., превысив 1,74 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

26 декабря в ВОЗ поступили сведения о 78 604 532 инфицированных и 1 744 235 умерших. Число заразившихся возросло на 401 176, умерших - на 7 335.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (195 754), на втором месте - Северная и Южная Америка (120 363), на третьем - Юго-Восточная Азия (33 506).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 311 405. Далее следуют Индия (10 169 118), Бразилия (7 425 593), Россия (3 021 964), Франция (2 505 074), Великобритания (2 221 316), Италия (2 028 354), Испания (1 854 951), Германия (1 627 103), Аргентина (1 571 680), Колумбия (1 559 766) и Мексика (1 362 564).