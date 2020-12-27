ЕС запускает вакцинацию от коронавируса

Евросоюз начинает в воскресенье вакцинацию своего населения от коронавируса. В то же время задуманный Еврокомиссией (ЕК) сильный символический жест - единый день начала вакцинации по всей Европе - оказался смазан: сначала реалиями логистики первой сертифицированной в ЕС вакцины от концерна BioNTech - Pfizer ("Бионтек - Пфайзер"), которую необходимо хранить при температуре минус 70 градусов; а затем и политическими амбициями ряда европейских политиков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате реальные сроки начала вакцинации оказались разбросаны в разных странах с 26 декабря по первую неделю января.

На первом этапе каждая из 27 стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тыс. человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.

Вместе, но не одновременно

В Германии, Венгрии и Словакии первые прививки были сделаны уже 26 декабря. На 27 декабря наметили начало своих национальных кампаний по вакцинации Франция, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Швеция, Дания, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия, Литва и Эстония.

28 декабря первые уколы сделают в Бельгии, Люксембурге и Латвии, а 30 декабря - в Ирландии. Нидерланды и Финляндия приняли решение не форсировать начало вакцинации, а запустить процесс уже в штатном режиме в первую неделю 2021 года.

Еще одним символом европейской солидарности в Брюсселе называют тот факт, что страны ЕС (независимо от численности населения) получили одинаковые первые партии вакцины - по 9 750 доз. Эта цифра никакой смысловой нагрузки не несет: весь объем вакцин, который успели произвести, просто поделили на все страны сообщества.

Иными словами, на первом этапе каждая из стран Евросоюза сможет привить менее 5 тыс. человек. Приоритеты по всем странам приблизительно одинаковые: в первой категории граждан, которые получат прививки от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) войдут жители домов престарелых и медперсонал. Широкую добровольную вакцинацию населения страны ЕС не рассчитывают начать раньше апреля 2021 года, когда будет создан достаточный запас вакцин.

Основным центром производства вакцины Pfizer в Европе сейчас является фармацевтический завод в Бельгии в городке Пур под Антверпеном. Отсюда фуры-рефрижераторы развозят изотермические контейнеры с вакциной по соседним странам Европы или отправляют транспортными самолетами в более дальние края.

Бюрократия на стероидах

"Пришло время перевернуть страницу 2020 года. Евросоюз начинает вакцинацию, чтобы обеспечить безопасность наших 450 млн граждан. Вот истинная европейская история успеха", - написала в "Твиттере" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя начало вакцинации.

Чтобы успеть запустить этот процесс до конца 2021 года, Еврокомиссия сжала до нескольких недель процесс сертификации вакцины Pfizer, который в обычном режиме занял бы около полугода. Впрочем, по утверждению официального представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера, "процедура сертификации не была сокращена или упрощена, она была проведена в полном объеме".

Представитель ЕК пояснил, что, в отличие от обычной практики, Pfizer передавала европейским регуляторам данные о клинических исследованиях вакцины сразу по мере их поступления, и затем вся информация немедленно обрабатывалась. Между тем в обычном режиме компания должна была бы полностью завершить все стадии клинических испытаний и лишь затем подать полный пакет документов на сертификацию в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

Благодаря этой параллельной процедуре вакцина Pfizer получила допуск на рынок ЕС 21 декабря.

Тайные цены

Официальная стоимость вакцины для стран ЕС все еще остается коммерческой тайной. Контракт, который Еврокомиссия подписала с BioNTech - Pfizer, предполагает поставку до сентября 2021 года в страны ЕС 200 млн доз вакцины. Однако оплачивать вакцину будут сами страны Евросоюза из собственных бюджетов. В начале декабря госсекретарь по здравоохранению в правительстве Бельгии Ева Де Блекер случайно выложила в свой "Твиттер" данные о цене в 12 евро за дозу. Еврокомиссия категорически отказалась комментировать эту утечку, сославшись на конфиденциальный характер контрактов.

Конечная стоимость вакцинации для граждан ЕС будет определяться каждой страной самостоятельно, в зависимости от систем медицинского страхования. Многие страны уже объявили, что вакцинация для населения будет бесплатной.

Портфель вакцин ЕС

К настоящему моменту Еврокомиссия заключила шесть контрактов по предзаказу вакцин. Помимо BioNTech - Pfizer, контракты подписаны с компаниями AstraZeneca ("Астразенека"), Sanofi ("Санофи") - GSK (GlaxoSmithKline, "Глаксо-Смит-Клайн"), Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"), CureVac ("Кьюрвак") и Moderna ("Модерна").

Если все эти компании смогут пройти сертификацию на европейском рынке, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз, притом, что население всех стран ЕС составляет менее 450 млн человек.

В этой связи Еврокомиссия уже строит планы о возможном выделении "свободных" вакцин третьим странам.