https://news.day.az/world/1301963.html Цена на биткоин вновь бьет рекорды
Цена на биткоин вновь бьет рекорды
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 7,6%, до $26 365 тыс., обновив исторический максимум.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.
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