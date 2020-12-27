Глава МИД Молдавии заразился коронавирусом

У главы МИД Молдавии Аурелия Чокоя выявили коронавирус нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сказано в заявлении министра, опубликованном в Facebook внешнеполитического ведомства республики.

Дипломат уведомил, что в результате тестирования на COVID-19 у него была диагностирована легкая форма коронавирусной инфекции.

"Госпитализация не потребовалась, я нахожусь в самоизоляции на дому", - сообщил Чокой.

Министр отметил, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, Чокой продолжит исполнять свои служебные обязанности дистанционно.

По последним данным, в Молдавии зарегистрировали 140 996 случаев COVID-19, выздоровели 126 651, скончались 2 883 человека.