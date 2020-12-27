Эксперты обозначили сроки завершения «Северного потока-2»

Российские эксперты в разговоре с "Известиями" обозначили примерные сроки завершения строительства проекта "Северный поток-2".

Как предположил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, трубоукладочное судно "Фортуна" достроит участок в немецкой акватории в декабре 2020 года, затем к строительству присоединится трубоукладчик "Академик Черский", который будет прокладывать трубы в датской акватории, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист предположил, что в датской акватории, вероятнее всего, будут работать два трубоукладчика, они управятся с этим участком за два месяца. Он также выразил уверенность, что если будет задействовано только одно судно, эту часть проекта достроят за четыре-пять месяцев.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова согласилась с мнением о том, что проект закончат к середине 2021 года. По ее словам, об этом говорят "мягкие формулировки" в новом пакете американских санкций, которые в том числе не будут вводиться против государственных структур Евросоюза.

Однако заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что говорить о сроках завершения "Северного потока-2" пока рано на фоне давления Вашингтона.

В ноябре директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что запуск "Северного потока-2" может произойти до конца марта 2021. Он отметил, что в последний момент могут возникнуть логистические или юридические сложности.

Изначально "Северный поток-2" планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.