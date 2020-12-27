Нынешняя пандемия не станет последней

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что текущая пандемия COVID-19 не станет последней, в связи с чем призвал извлечь из нее уроки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"История говорит нам, что это не последняя пандемия и что эпидемии - это жизненный факт", - сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, за последние 12 месяцев мир "перевернулся с ног на голову", причем пандемия, помимо самого распространения инфекции, имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик.

"Мы все должны усвоить уроки, которым нас учит пандемия. Во-первых, все страны должны инвестировать в потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций всех видов", - сказал Гебрейесус.

Он также указал, что готовность к чрезвычайным ситуациям предусматривает общегосударственный подход с участием всего общества. В-третьих, по его словам, "пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", и усилия по улучшению здоровья человека должны учитывать взаимодействие между людьми и животными, равно как и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата.