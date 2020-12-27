https://news.day.az/world/1301972.html В американском Рокфорде три человека погибли из-за стрельбы
В американском Рокфорде три человека погибли из-за стрельбы
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате стрельбы в одном из местных кегельбанов три человека погибли, трое пострадали.
Полиции удалось задержать человека, имевшего отношение к инциденту. Агентство не уточняет, идет ли речь о стрелявшем.
На данный момент также отсутствует информация о том, что стало причиной инцидента.
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