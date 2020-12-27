В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд

В Гонконге открыли новый подводный туннель для движения автомобилистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта данного специального административного района Китая, передает Day.Az.

Данный подводный туннель - самый длинный и глубокий из имеющихся в Гонконге.

Коридор протяженностью 5,5 км соединил район Тунмун на Новых территориях Гонконга с островом Лантао.

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном.

Строительство туннеля обошлось в $6,1 млрд и продолжалось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.