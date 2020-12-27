https://news.day.az/world/1301977.html В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд
В Гонконге открылся подводный туннель стоимостью $6 млрд
В Гонконге открыли новый подводный туннель для движения автомобилистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта данного специального административного района Китая, передает Day.Az.
Данный подводный туннель - самый длинный и глубокий из имеющихся в Гонконге.
Коридор протяженностью 5,5 км соединил район Тунмун на Новых территориях Гонконга с островом Лантао.
Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном.
Строительство туннеля обошлось в $6,1 млрд и продолжалось более семи лет. Проезд по нему будет бесплатным.
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