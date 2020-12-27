Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысяч

Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На бирже Binance по состоянию на 9.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке $27 215.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.05 мск биткоин подорожал на 9,85%, до $27 232.

Минувшей ночью цена биткоина превысила отметку в $26 тыс.