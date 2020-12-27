https://news.day.az/world/1301994.html Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысяч
Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тысяч
Стоимость биткоина превысила отметку в $27 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На бирже Binance по состоянию на 9.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке $27 215.
По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.05 мск биткоин подорожал на 9,85%, до $27 232.
Минувшей ночью цена биткоина превысила отметку в $26 тыс.
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