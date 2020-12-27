https://news.day.az/world/1301996.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В провинции Элязыг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в субботу в 14:09 по местному времени в районе Сивридже.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11,57 км.
Администрация губернатора провинции Элязыг сообщила, что никакого ущерба не зафиксировано.
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