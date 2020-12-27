В Турции произошло землетрясение

В провинции Элязыг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в субботу в 14:09 по местному времени в районе Сивридже.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11,57 км.

Администрация губернатора провинции Элязыг сообщила, что никакого ущерба не зафиксировано.